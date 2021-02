Tokyo 2021 | il presidente del Comitato organizzativo si è dimesso dopo le polemiche sulla sua frase sessista

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Alla fine Yoshiro Mori,deldelle Olimpiadi di2020, si è. «Le mie osservazioni inopportune hanno causato un caos, e vorrei scusarmi ed esprimere le mie più sentite scuse ai membri del consiglio e del consiglio esecutivo, nonché all’intera comunità», ha dichiarato durante una riunione con il consiglio esecutivo. «L’importante è che i Giochi Olimpici si tengano a luglio», ha continuato. Infine le dimissioni: «I Giochi devono continuare sotto una nuova leadership, quindi annuncio oggi che mi dimetto dadelorganizzatore». Le accuse di sessismo Yoshiro Mori era finito sotto accusa per unapronunciata durante una riunione. «Quando aumenti il numero ...

Agenzia_Ansa : #Olimpiadi #Tokyo - Il presidente del Comitato olimpico giapponese, Yoshiro #Mori, conferma la decisione di farsi d… - ilpost : Yoshiro Mori, il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, si è dimesso dopo aver fatto comme… - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, il presidente Yoshiro Mori si dimette dopo scandalo su frasi sessiste - SpazioCiclismo : Vincenzo Nibali resta prudente sul suo 2021, in cui i rimandati giochi di #Tokyo2020 restano il punto focale, e non… - fisco24_info : Tokyo 2020: presidente Mori rassegna le dimissioni: Ex numero uno si scusa, 'commenti poco opportuni' -

Parlando in una conferenza stampa a, Mori si è scusato perché le sue "osservazioni inappropriate hanno causato confusione". L'episodio: la scorsa settimana, parlando a una riunione online del ..., 12 feb 10:42 - L'ex primo ministro del Giappone, Yoshiro Mori, ha formalmente annunciato oggi, 12 febbraio, le proprie dimissioni da presidente del Comitato... Lo scorso 3 febbraio, Mori ha ...Il capo del Comitato olimpico giapponese accusato di sessismo dopo le sue dichiarazioni sull'inopportunita' della presenza delle donne nelle assemblee, perche' troppo loquaci ...Yoshiro Mori ha confermato le proprie dimissioni in seguito alle protese scatenate dalle sue dichiarazioni della scorsa settimana, nelle quali ha definito le donne come "preda di rivalità e incapaci ...