Tokyo 2020 | dopo le frasi sessiste Yoshiro Mori si dimette

Parlando in una conferenza stampa a, Mori si è scusato perché le sue " osservazioni inappropriate hanno causato confusione", aggiungendo di non voler essere un ostacolo all'organizzazione dei ...Il presidente del Comitato olimpico giapponese, Yoshiro Mori, conferma la decisione di farsi da parte, annunciando le sue dimissioni all'apertura del consiglio direttivo a. L'83enne ex premier era stato messo sotto accusa dopo le sue dichiarazioni fatte a margine della proposta di allargare l'assemblea a un maggior numero di donne, definendola "problematica" per ...Il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo , Yoshiro Mori , ha annunciato le sue dimissioni dopo che alcune sue frasi ...Secondo i media locali, il ministro per le Olimpiadi, Seiko Hashimoto, è uno candidati più forti alla sua successione ...