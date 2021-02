Tokyo 2020 | Cio soddisfatto per valutazione candidati a presidenza comitato organizzatore

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo le dimissioni di Yoshiro Mori, presidente deldelle Olimpiadi di, il Cio esprime soddisfazione per la creazione di una commissione diad hoc deiper assumere questa carica. Il precedente presidente Mori era finito nel mirino della critica per via di alcune frasi di stampo sessista ed era stato costretto a dimettersi. Da Losanna in particolare esaltano “la decisione di avere parità di genere a livello rappresentativo nella commissione, compresi i rappresentanti degli atleti, e l’impegno alla trasparenza”. SportFace.

Agenzia_Ansa : #Olimpiadi #Tokyo - Il presidente del Comitato olimpico giapponese, Yoshiro #Mori, conferma la decisione di farsi d… - repubblica : ?? Olimpiadi, commenti sessisti: si dimette il presidente di Tokyo 2020 Yoshiro Mori - SkyTG24 : Olimpiadi Tokyo 2020, dopo commenti sessisti si dimette presidente Yoshiro Mori - sportface2016 : #Olimpiadi #Tokyo2020, soddisfazione del #Cio per la commissione di valutazione che designerà il sostituto di Mori - TommyBrain : Frasi sessiste, lascia il capo di Tokyo 2020' -

