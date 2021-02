The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda il quinta puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla quinta puntata. trama Shaun interpreta male un appunto della dottoressa Lim e decide di dare più autonomia ai suoi specializzandi al primo anno. Questa decisione, tuttavia, si rivela un passo falso dopo che una diagnosi errata fatta da uno degli specializzandi ha conseguenze disastrose. Nel frattempo, la dottoressa Claire Browne, il dottor Alex Park ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ilquarta (4) stagione di The, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme lesullaShaun interpreta male un appuntodottoressa Lim e decide di dare più autonomia ai suoi specializzandi al primo anno. Questa decisione, tuttavia, si rivela un passo falso dopo che una diagnosi errata fatta da uno degli specializzandi ha conseguenze disastrose. Nel frattempo, la dottoressa Claire Browne, il dottor Alex Park ...

NetflixIT : Giusti motivi per guardare The Good Place se non l'avete mai visto ?? - BergomiClaudio : RT @see_lallero: A questo giro di #NewMusicFriday promuovo 'Right Now' di Sophie and the giants (rivelazione per Hypnotized l'anno scorso c… - mariadicuonzo1 : RT @danisetta: @FaziEditore @artdielle @ladivoralibri @LibroeTe @GiuliaCiarapix @CorsieRincorsi @lucy_esposito @LibriamoTutti @diconodioggi… - LibriAmati : RT @danisetta: @FaziEditore @artdielle @ladivoralibri @LibroeTe @GiuliaCiarapix @CorsieRincorsi @lucy_esposito @LibriamoTutti @diconodioggi… - GodneyBitch_ : Fare festa ogni giorno con due Fantagenitori da sballo! Due Fantagenitori tutti i giorni su K2????????????????? «Ecco, f… -