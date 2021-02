Thailandia, scoperta una nuova variante del Covid-19 derivante dai pipistrelli (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Chulalongkorn University di Bangkok ha pubblicato una scoperta su Nature Communications, concernente uno studio che ha comportato l’individuazione di una nuova variante del Coronavirus. Essa, derivante dai pipistrelli, ha preso il nome di RacCS203 e condivide il 92% del proprio codice genetico con il noto SARS-CoV-2. La variante del Covid-19 proveniente dalla Thailandia non sarebbe però infettiva per gli uomini, in quanto non si può legare al recettore ACE2 sulle cellule umane, come riportato da ‘Il Messaggero’. Il RacCS203 potrebbe preoccupare il genere umano qualora si evolvesse ulteriormente, sebbene attualmente sia stato isolato e dunque non vi sia particolare timore in merito. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Chulalongkorn University di Bangkok ha pubblicato unasu Nature Communications, concernente uno studio che ha comportato l’individuazione di unadel Coronavirus. Essa,dai, ha preso il nome di RacCS203 e condivide il 92% del proprio codice genetico con il noto SARS-CoV-2. Ladel-19 proveniente dallanon sarebbe però infettiva per gli uomini, in quanto non si può legare al recettore ACE2 sulle cellule umane, come riportato da ‘Il Messaggero’. Il RacCS203 potrebbe preoccupare il genere umano qualora si evolvesse ulteriormente, sebbene attualmente sia stato isolato e dunque non vi sia particolare timore in merito. SportFace.

liviarusso1 : RT @turistipercaso: Oggi è fantimario, nostro #TPC, che ci porta in #Thailandia, alla scoperta della parte ovest del Paese, al confine con… - turistipercaso : Oggi è fantimario, nostro #TPC, che ci porta in #Thailandia, alla scoperta della parte ovest del Paese, al confine… - turistipercaso : Oggi è laurette.88, nostra #TPC, che ci porta alla scoperta della #Thailandia, che ha visitato in lungo e in largo,… -