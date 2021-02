Tg Psicologia, edizione del 12 febbraio 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, da marzo 2020 si registra un aumento del 36% della prevalenza di disturbi del comportamento alimentare”. Si tratta di una prima risposta alla pandemia e alle restrizioni, spiega Leonardo Mendolicchio, direttore dell’Unità operativa di Riabilitazione dei Disturbi del comportamento alimentare e della nutrizione presso l’Istituto auxologico di Piancavallo, aggiungendo che “ce ne sarà una seconda nei prossimi mesi”. – SOCIAL, LA PSICOLOGA: NO VIETARE O DEMONIZZARE MA EDUCARE Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, da marzo 2020 si registra un aumento del 36% della prevalenza di disturbi del comportamento alimentare”. Si tratta di una prima risposta alla pandemia e alle restrizioni, spiega Leonardo Mendolicchio, direttore dell’Unità operativa di Riabilitazione dei Disturbi del comportamento alimentare e della nutrizione presso l’Istituto auxologico di Piancavallo, aggiungendo che “ce ne sarà una seconda nei prossimi mesi”. – SOCIAL, LA PSICOLOGA: NO VIETARE O DEMONIZZARE MA EDUCARE

