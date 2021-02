Tg Politico Parlamentare | edizione del 12 febbraio 2021

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’indice di trasmissibilità medio nazionale sale a 0,95. In sette Regioni è maggiore di 1. Il sistema di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità segnala che l’evoluzione epidemiologica potrebbe preludere ad un nuovo rapido aumento diffuso dei casi di contagio da Covid. In alcune zone potrebbe verificarsi un sovraccarico dei servizi sanitari. Si conferma quindi la necessità di mantenere la “drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone”. L’istituto di sanità invita ad evitare “tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”. Intanto il consiglio dei ministri ha prorogato lo stop allo spostamento tra regioni fino al 25 febbraio. GOVERNO DRAGHI CI SIAMO, PRONTO A SALIRE AL COLLE

pierofassino : “Un governo autorevole a larga base parlamentare' è questo il mandato conferito da Mattarella a Draghi. Non un'alle… - ItaliaViva : 'Va riconosciuto che da una iniziativa politico-parlamentare di Italia viva e di @matteorenzi siamo riusciti ad arr… - nicolacichelli : @fattoquotidiano @paola_zanca Essere fuori dal contesto politico senza mai sporcarsi le mani è la cosa più comoda d… - ChestaEmilio : RT @scuolanormale: La parlamentare Luciana Castellina e Donatella Della Porta, Preside della Classe di Scienze politico-sociali della Scuol… - scuolanormale : La parlamentare Luciana Castellina e Donatella Della Porta, Preside della Classe di Scienze politico-sociali della… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare

Dire

... cerca di ricucire lo "strappo" annunciato dall'exAlessandro Di Battista. "E' ... "Adesso non ho alcun futuro, scrivo e faccio le mie battaglie. Sono tre anni che faccio le mie ......il voto favorevole su Rousseau degli iscritti al M5S " sarà sostenuto dall'intero arco... Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, ex capodel M5S. Ore 13,40 " Renzi: "L'operazione ...Il day after del brusco addio di Alessandro Di Battista ha dei tratti di surrealismo. Perché il tema politico che lo strappo dell’ex deputato pone all’interno del Movimento 5 stelle è superato a destr ...Irrilevante per le sorti del governo Draghi, la fronda nei 5 stelle potrebbe però influenzare in qualche modo gli equilibri politici in Parlamento ...