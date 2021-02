Terra dei Fuochi, nesso tra rifiuti e malattie. Ugl Caserta: “Scandalosa inerzia delle istituzioni” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Esiste un nesso causale tra la presenza di siti incontrollati di rifiuti, le malformazioni congenite ed alcune gravi patologie oncologiche. E’ quanto è stato sancito da un report redatto dagli esperti dell’Iss e dalla locale procura della Repubblica. Nei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano, Lusciano, Orta di Atella, Parete, Sant’Arpino, San Cipriano, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno la mortalità per tumore della mammella registra un’incidenza maggiore che in altre zone dello stivale così come maggiori sono le malformazioni congenite all’apparato urinario, i ricoveri per asma e le leucemie che hanno impattato in maniera rilevante sulla fascia d’età 0/19. Per questi motivi il presidente dell’Iss Silvio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Esiste uncausale tra la presenza di siti incontrollati di, le malformazioni congenite ed alcune gravi patologie oncologiche. E’ quanto è stato sancito da un report redatto dagli esperti dell’Iss e dalla locale procura della Repubblica. Nei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano, Lusciano, Orta di Atella, Parete, Sant’Arpino, San Cipriano, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno la mortalità per tumore della mammella registra un’incidenza maggiore che in altre zone dello stivale così come maggiori sono le malformazioni congenite all’apparato urinario, i ricoveri per asma e le leucemie che hanno impattato in maniera rilevante sulla fascia d’età 0/19. Per questi motivi il presidente dell’Iss Silvio ...

