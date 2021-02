Tentativo di furto all’auto di El Shaarawy | l’attaccante insegue il ladro e lo blocca

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il neo attaccante della Roma Stephan Elha sorpreso unche aveva appena rotto il finestrino della sua auto in viale Sudafrica, nel trafficato quartiere Eur. Dopo aver capito al volo le sue intenzioni ha subito reagito, lo ha rincorso eto insieme alla polizia. Diversi passanti hanno assistito alla scena e hanno richiamato l’attenzione di alcuni agenti in borghese. I poliziotti sono intervenuti chiudendo così l’antipatica vicenda pomeridiana del calciatore giallorosso. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

