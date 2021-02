Telese Terme | l’attività scolastica proseguirà in presenza Caporaso | “Attenzione costante”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAin. L’indicazione è emersa dalla riunione del C.O.C. convocato nella serata di ieri dal primo cittadino. “Dal confronto con le dirigenti scolastiche degli istituti presenti in città, non sono emerse situazioni che al momento possano motivare una decisione diversa – ha commentato il sindaco. Naturalmente la nostraè alta e. Con tutti i presenti alla riunione ci siamo aggiornati ad un prossimo incontro che servirà a tracciare il bilancio di questo periodo”. La convocazione del C.O.C. allargato alle dirigenti scolastiche si è resa necessaria in seguito alla nota con la quale la Regione Campania demandava a sindaci e prefetti la ...

. 'Domani, (venerdì 12 febbraio, e sabato la Polizia Municipale di, con la presenza degli assessori Fuschini e Bisesto, svolgerà attività di monitoraggio - controllo sull'...Domani (venerdì 12 febbraio) e sabato, la Polizia Municipale di, con la presenza degli assessori Fuschini e Bisesto, svolgerà attività di monitoraggio - controllo sull'intero territorio comunale per prevenire e contrastare l'eventuale abbandono di ...Non è emersa la decisione di chiudere le scuole per la pandemia nella riunione svoltasi ieri mattina presso palazzo Mosti con il sindaco del capoluogo Clemente Mastella (affiancato dalla delegata all’ ...A Telese Terme l’attività scolastica proseguirà in presenza. L’indicazione è emersa dalla riunione del C.O.C. convocato nella serata di ieri dal primo cittadino. “Dal confronto con le dirigenti scolas ...