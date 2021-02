Taxi Chaos | l' erede spirituale di Crazy Taxi in nuovi dettagli e immagini

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lion Castle e GS2 Games stanno lavorando a, l'di, gioco arcade di successo degli anni '90 di SEGA.uscirà il 23 febbraio per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con i preordini ora disponibili per le ultime due console. Oltre a questo ci sonossime informazioni a riguardo corredate da alcuni screenshot. "Sono passati due decenni da quando abbiamo visto un nuovo gioco incentrato sulle avventure e l'eccitazione dei giochi di. Conabbiamo deciso di creare un ritorno al passato dedicato ai classici incredibili e memorabili", ha affermato ...

Team6 Game Studios ha voluto pensare a voi creando, erede spirituale dell'opera targata SEGA . Il gioco verrà rilasciato su PS4, Xbox One e Nintendo Switch a febbraio dell'anno prossimo e, ..., il nuovo progetto dello studio, sembra essere un successore spirituale moderno per la serie, poiché vede i giocatori correre a recuperare i passeggeri mentre vanno a zig zag nel traffico ... Il mondo in cui viviamo al momento non è esattamente tra i migliori, ma fortunatamente non mancano titoli indie di qualità in uscita su tutte le piattaforme a tenerci occupati. Con horror stilizzati, ...