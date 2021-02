Syria | il racconto scioccante | “Ho temuto per la sua salute | che spavento”

infoitcultura : Syria, racconto drammatico: “Così hanno ridotto mio padre” – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Syria racconto

Ildisu Instagram Raccontain una story pubblicata su Instagram: "Ieri è stato preso per il collo e ha ricevuto un pugno da uno sconosciuto che si aggirava per il bar Vanni a ...Vivo!è unintrospettivo in cui il protagonista, sopravvissuto ad un arresto cardiaco nel ... il protagonista s'immergerà in un flashback necessario in cui ripercorre la sua vita: la, i ...Syria ha raccontato su Instagram un brutto episodio di cui è stato protagonista suo padre. Tanti i messaggi di solidarietà per lui.“Trauma facciale e dieci giorni di prognosi per aver detto ‘mi scusi sono un po’ rompiscatole, ma dovrebbe girare con la mascherina per favore”. Questo quanto ‘rimediato’ da Luciano Cipressi (in arte ...