Syria | il papà della cantante in prognosi riservata per essere stato preso pugni

Leggi su zon

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lae il dramma del padre, picchiato in un bar di Roma per aver chiesto ad un uomo di indossare la mascherina Lasi dice scioccata sui social per quanto successo ieri al padre in un bar di Roma. L’uomo, il signor Luciano Cipressi aveva chiesto in modo garbato ad un avventore che si trovava nello stesso bar di indossare la mascherina, che è obbligatorio, e per tutta risposta ha ricevuto una serie di. Questo il racconto: “Ieri (mio padre, ndr) èper il collo e ha ricevuto un pugno da uno sconosciuto che si aggirava per il bar Vanni a Roma senza mascherina. Questo è il risultato dell’inciviltà. La mascherina protegge e ci protegge, ma ancora non è chiaro a molte persone. ...