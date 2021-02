Supermedia YouTrend: 'Nessuna variazione sostanziale', gli italiani attendono i fatti' (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Lega rimane il primo partito. Renzi protagonista nella tattica politica non porta consensi ad Italia Viva. Il commento di Lorenzo Pregliasco oggi a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Lega rimane il primo partito. Renzi protagonista nella tattica politica non porta consensi ad Italia Viva. Il commento di Lorenzo Pregliasco oggi a ...

you_trend : ?? Il nostro @lorepregliasco a @OmnibusLa7 per presentare i dati dell'ultima Supermedia YouTrend per… - cicciomerluzzo : @Mov5Stelle @NicolaProvenza Ma basta dai. Siete stati al Governo avete dimostrato cosa sapete fare. Adesso potete r… - Lymond15 : @AndFranchini @alessandromunz2 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @FrancescoLollo1 @antonio_bordin @EffeBoccia… - Sabrina24989702 : RT @Lega_Senato: ++ SONDAGGI, SUPERMEDIA SETTIMANALE YOUTREND: LEGA IN CRESCITA DI MEZZO PUNTO, TUTTI GLI ALTRI PRINCIPALI PARTITI IN CALO… - Lymond15 : @FrancescoLollo1 -