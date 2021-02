Super-Ministero, Conftrasporto: poco realizzabile, rischia di bloccare opere necessarie (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Conftrasporto ha definito l’idea di un Super-Ministero della Transizione Ecologica appare “poco realizzabile”. “Potrebbe essere presa a pretesto dagli ambientalisti-Jahidisti per bloccare quelle che sono le opere infrastrutturali necessarie. Sarebbe un controsenso rispetto alle linee programmatiche sulle quali si realizza il nuovo Esecutivo”, spiega l’organo rappresentativo delle aziende dei servizi di trasporto. Conftrasporto ha comunque ribadito il proprio sostegno alle linee programmatiche presentate finora dal presidente del Consiglio incaricato, in particolare l’importante riconoscimento della funzione logistica evidenziata dallo stesso Mario Draghi. “Se le merci non si muovono secondo i tempi richiesti dai sistemi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha definito l’idea di undella Transizione Ecologica appare “”. “Potrebbe essere presa a pretesto dagli ambientalisti-Jahidisti perquelle che sono leinfrastrutturali. Sarebbe un controsenso rispetto alle linee programmatiche sulle quali si realizza il nuovo Esecutivo”, spiega l’organo rappresentativo delle aziende dei servizi di trasporto.ha comunque ribadito il proprio sostegno alle linee programmatiche presentate finora dal presidente del Consiglio incaricato, in particolare l’importante riconoscimento della funzione logistica evidenziata dallo stesso Mario Draghi. “Se le merci non si muovono secondo i tempi richiesti dai sistemi ...

