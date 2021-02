Super Bayern | trionfo alla Coppa del Mondo per Club | i tedeschi nella storia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Che squadra! IlMonaco ha vinto il mondiale perdi calcio. I campioni d’Europa salgono anche sul tetto del. Hanno battuto di misura, per 1-0, i messicani del Tigresfinale delladelFifa 2020 (avrebbe dovuto giocarsi a dicembre ma era stata rinviata per la pandemia). La partitissima è stata disputata all’Education City Stadium di Doha, la capitale del Qatar, lo Stato peninsulare che dall’Arabia si affaccia sul Golfo Persico. Aibasta un gol Il gol di Pavard al 61? ha messo al tappeto le tigri messicane. Che però ci hanno messo del loro. Sulla rete il portiere Guzman è stato responsabile di un’uscita completamente errata su un campione come Lewandowski. Nel contrasto aereo il pallone è finito sui piedi del difensore francese ...

franfran1972 : RT @daves80: Piccola inciso sulla mala gestio dell’Inter nell’ultimo decennio : a maggio 2010 noi facevamo il triplete togliendo proprio al… - daves80 : Piccola inciso sulla mala gestio dell’Inter nell’ultimo decennio : a maggio 2010 noi facevamo il triplete togliendo… - Wildlive : @SebastianRiedl_ Super Basti! ?? - infoitsport : Mondiale per Club, Bayern Monaco in finale grazie al solito super Lewandowski - BMVPedrita : Col suo solito super potere, mia madre mi ha chiamata al secondo gol del Bayern. Debacle totale. -

Bayern Monaco pigliatutto, Bayern Monaco cannibale del calcio. Il 2020 e questo inizio di 2021 incoronano i bavaresi campioni d'Europa e del mondo. La ...L'ex attaccante e capitano biancoceleste ha detto la sua sul big match di domenica, raccontando anche aneddoti in carriera.