"Sulla razza", il podcast che dà un nome alle varie facce del razzismo in Italia. E propone come combatterlo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiamare le cose col loro nome è sempre un problema, soprattutto quando si parla di razzismo. Ma quando a mancare sono le parole corrette per descrivere la realtà, le cose si complicano. Per ovviare ai vuoti della lingua Italiana sull'argomento, è nato "Sulla razza", il primo podcast Sulla questione razziale in Italia, prodotto da Undermedia col supporto di Juventus e al suo debutto oggi 12 febbraio. Dodici puntate, trenta minuti, due volte al mese per sei mesi: questa la tabella di marcia del progetto ideato da Nadeesha Uyangoda, giornalista freelance che si occupa di migrazione e identità, insieme a Maria Mancuso e Nathasha Fernando, che hanno già affrontato gli stessi temi nel podcast S/Confini. Le autrici si pongono ...

