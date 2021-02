Su Rousseau ho votato Sì, anche se la pancia diceva No (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Giuseppe Sono un sostenitore dei 5stelle da diversi anni e ho sempre appoggiato l’approccio post-ideologico del movimento guidato dalla stella polare dell’onestà, dell’ambientalismo e dalla giustizia sociale. Ho votato diverse volte su temi controversi rispetto ai valori del movimento, compresi gli ultimi due governi con forze del panorama politico tradizionale, ma devo dire che questa votazione è stata la più difficile di quelle a cui ho partecipato. Governare insieme a Forza Italia che rappresenta l’antitesi dei valori del movimento è una forzatura indigeribile. Però mi sono chiesto, se avesse vinto il “no” quali sarebbero state le conseguenze? I 5 Stelle sarebbero stati massacrati dai media tradizionali come irresponsabili fanatici che non sanno fare il bene del paese (ma a questo siamo stati abituati dal trattamento ricevuto negli scorsi anni). Basta solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Giuseppe Sono un sostenitore dei 5stelle da diversi anni e ho sempre appoggiato l’approccio post-ideologico del movimento guidato dalla stella polare dell’onestà, dell’ambientalismo e dalla giustizia sociale. Hodiverse volte su temi controversi rispetto ai valori del movimento, compresi gli ultimi due governi con forze del panorama politico tradizionale, ma devo dire che questa votazione è stata la più difficile di quelle a cui ho partecipato. Governare insieme a Forza Italia che rappresenta l’antitesi dei valori del movimento è una forzatura indigeribile. Però mi sono chiesto, se avesse vinto il “no” quali sarebbero state le conseguenze? I 5 Stelle sarebbero stati massacrati dai media tradizionali come irresponsabili fanatici che non sanno fare il bene del paese (ma a questo siamo stati abituati dal trattamento ricevuto negli scorsi anni). Basta solo ...

Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - paoloroversi : Il ministero della #transizioneecologica era talmente fondamentale che nei due governi #Conte non avevano nemmeno p… - borghi_claudio : @AlessandroFanet Ah perchè il voto su Rousseau è chiedere 'agli elettori'? Votano gli 11 milioni che hanno votato i… - kiara86769608 : RT @ilfattoblog: Su #Rousseau ho votato Sì, anche se la pancia diceva No: ecco perché - Noovyis : (Su Rousseau ho votato Sì, anche se la pancia diceva No) Playhitmusic - -