Studia economia e parla latino: chi è Matteo Pessina, il nuovo gioiello dell'Atalanta (Di venerdì 12 febbraio 2021) In effetti, basta guardarlo in faccia per capire che Matteo Pessina non è quello che pensi e che - se ti impigrisci adagiandoti alle sole apparenze - ti frega. Sempre. Perché ha lo sguardo pulito da bravo ragazzo e non sfoggia nessun tatuaggio, ma fa il calciatore. Ha l'occhio acceso da smanettone tecnologico, eppure non possiede nemmeno la Playstation («L'avevo da piccolo, ma mi arrabbiavo quando perdevo e l'ho buttata»). Gioca in serie A, ma anziché pensare a veline e modelle si rilassa alla Scala di Milano gustandosi "Lo schiaccianoci" («La passione per la danza me l'ha trasmessa mia sorella Carlotta che fa la ballerina») oppure ai fornelli («Adoro cucinare il risotto»). E ancora. Lo immagini a cazzeggiare con i compagni di squadra tra scherzi e risate e invece investe il tempo libero Studiando per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) In effetti, basta guardarlo in faccia per capire chenon è quello che pensi e che - se ti impigrisci adagiandoti alle sole apparenze - ti frega. Sempre. Perché ha lo sguardo pulito da bravo ragazzo e non sfoggia nessun tatuaggio, ma fa il calciatore. Ha l'occhio acceso da smanettone tecnologico, eppure non possiede nemmeno la Playstation («L'avevo da piccolo, ma mi arrabbiavo quando perdevo e l'ho buttata»). Gioca in serie A, ma anziché pensare a veline e moe si rilassa alla Scala di Milano gustandosi "Lo schiaccianoci" («La passione per la danza me l'ha trasmessa mia sorella Carlotta che fa la ballerina») oppure ai fornelli («Adoro cucinare il risotto»). E ancora. Lo immagini a cazzeggiare con i compagni di squadra tra scherzi e risate e invece investe il tempo liberondo per ...

Libero_official : Il ritratto di #MatteoPessina, il 23enne e nuovo gioiello dell'#Atalanta (che sta facendo dimenticare a tempo recor… - AntDoinel : @LucianoBarraCar @markorusso69 Heimberger. Poretto, che delusione. La vedo male per Claudio. Il biondino si è innam… - stefanomaffei63 : @mimmo_on_Ras @christian190173 Ma per favore... questa è retorica. Mio figlio usa lo smartphone e studia economia,… - calumflawIess : PER CHI STUDIA ECONOMIA ma voi i costi per l’acqua vanno in costi delle materie prime,sussidiarie ecc oppure in costi per servizi? - Elecypr : @DavidIII17 @fattoquotidiano Saranno cavoli miei ma ... permettimi di dirti che il fatto di volere un’economia fort… -