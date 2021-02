Street Fighter 5, la quinta stagione introduce Dan, Eleven, la nuova meccanica V-Shift e molto altro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Street Fighter V si avvicina alla sua conclusione, con la pubblicazione dell'ultima stagione, la numero 5 (appropriato) e, per l'occasione, Capcom ha deciso di riempirla di contenuti fino all'orlo. I giocatori del popolare picchiaduro saranno infatti contenti di sapere che, dal prossimo 22 febbraio, potranno tornare a lottare nei panni di Dan e Rose, due personaggi fino ad oggi assenti dal roster. Dan è il classico "joke character", nato come sberleffo segreto nei confronti di SNK e dei suoi "picchiaduro-copia", ma ora un lottatore a tutti gli effetti che mantiene intatta la sua pateticità. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021)V si avvicina alla sua conclusione, con la pubblicazione dell'ultima, la numero 5 (appropriato) e, per l'occasione, Capcom ha deciso di riempirla di contenuti fino all'orlo. I giocatori del popolare picchiaduro saranno infatti contenti di sapere che, dal prossimo 22 febbraio, potranno tornare a lottare nei panni di Dan e Rose, due personaggi fino ad oggi assenti dal roster. Dan è il classico "joke character", nato come sberleffo segreto nei confronti di SNK e dei suoi "picchiaduro-copia", ma ora un lottatore a tutti gli effetti che mantiene intatta la sua pateticità. Leggi...

Multiplayerit : Street Fighter V: Champion Edition, video svela tutti i dettagli del Season Pass 5 - IGNitalia : Con un lungo video di presentazione, Capcom ha elencato diverse novità in arrivo per il suo #StreetFighterV. Scopri… - tech_gamingit : Street Fighter V: Nuovi contenuti in arrivo - oOShinobi777Oo : Street Fighter V: Nuovi contenuti in arrivo - infoitscienza : Street Fighter V: Champion Edition, video svela tutti i dettagli del Season Pass 5 -