Stella Rossa | Stankovic | «Milan? Siamo sfortunati | Falcinelli in dubbio»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dejan, allenatore della, parla in vista della gara contro ilin Europa League: ecco le dichiarazioni dell’ex Inter Dejan, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara di Europa League contro il. «In Europa League contro il? Mentirei se dicessi che non penso alma il prossimo avversario è più importante.stati, perché Veljko Nikoli? si è infortunato e non sappiamo se potremmo contare su Diegovisto qualche problema fisico. Faremo di tutto per battere i prossimi avversari ed essere pronti per la partita contro il ...

