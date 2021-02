Stefania Orlando e Tommaso Zorzi delusi da Maria Teresa Ruta: “E’ la nuova educatrice!” – VIDEO (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo essersi confrontate su Giulia e Zorzi, Maria Teresa Ruta ha voluto mettere l’accento sulla questione “linea di pensiero”, chiacchierando con Stefania Orlando: “Se segui una linea potrebbe sembrare che la segui per Tommaso”. La Queen di Babilonia non l’ha presa bene. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi delusi da Maria Teresa Ruta Ma no… questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo essersi confrontate su Giulia eha voluto mettere l’accento sulla questione “linea di pensiero”, chiacchierando con: “Se segui una linea potrebbe sembrare che la segui per”. La Queen di Babilonia non l’ha presa bene.daMa no… questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

