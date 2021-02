Stefania Orlando delude Cristiano Malgioglio: lui si sfoga in diretta (Di sabato 13 febbraio 2021) Le parole di Stefania Orlando hanno deluso di Cristiano Malgioglio che si è lasciato andare ad uno sfogo in diretta al Grande Fratello Vip, ma lei ci ha tenuto a fare alcune precisazioni. Stefania Orlando, durante il corso di questi giorni, non ha nascosto di provare alcuni dubbi nei confronti di Maria Teresa Ruta. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 13 febbraio 2021) Le parole dihanno deluso diche si è lasciato andare ad uno sfogo inal Grande Fratello Vip, ma lei ci ha tenuto a fare alcune precisazioni., durante il corso di questi giorni, non ha nascosto di provare alcuni dubbi nei confronti di Maria Teresa Ruta. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : #Gfvip, tutti pazzi per il papà di Stefania Orlando - lumos_e_nox : Voi Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non ve li meritate né ora e né mai. #tzvip - Annienne98 : RT @ArgentineBlood: 'Noi non parliamo mai di voi' ma l'ha detto Stefania Orlando? Proprio lei? ?? #prelemi - ioteludicu : RT @ArgentineBlood: 'Noi non parliamo mai di voi' ma l'ha detto Stefania Orlando? Proprio lei? ?? #prelemi - prelemi37299591 : RT @ArgentineBlood: 'Noi non parliamo mai di voi' ma l'ha detto Stefania Orlando? Proprio lei? ?? #prelemi -