Spostamento tra Regioni arriva la proroga fino al 5 marzo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Convocato alle 15 il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto anti-Covid. Il provvedimento con ogni probabilità prorogherà fino al 5 marzo il blocco dello Spostamento tra Regioni. All’ordine del giorno ci sono: decreto legge con ‘Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19‘; esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; provvedimenti di Protezione civile a norma dell’art. 24 del decreto legislativo n.1 del 2018; varie e eventuali. In mattinata aveva parlato il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini: “Quando ho incontrato, a nome dei colleghi presidenti delle Regioni, il premier incaricato Mario Draghi”, ha detto a 24Mattino su Radio24. “Ci ha chiesto se avessimo già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Convocato alle 15 il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto anti-Covid. Il provvedimento con ogni probabilità prorogheràal 5il blocco dellotra. All’ordine del giorno ci sono: decreto legge con ‘Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19‘; esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; provvedimenti di Protezione civile a norma dell’art. 24 del decreto legislativo n.1 del 2018; varie e eventuali. In mattinata aveva parlato il presidente della conferenza delleStefano Bonaccini: “Quando ho incontrato, a nome dei colleghi presidenti delle, il premier incaricato Mario Draghi”, ha detto a 24Mattino su Radio24. “Ci ha chiesto se avessimo già ...

