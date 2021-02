Spostamenti tra regioni: si valuta la proroga fino al 5 marzo. Oggi la decisione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 febbraio 2021 - Spostamenti tra regioni dal 16 febbraio? Probabilmente no , perché potrebbe arrivare Oggi un decreto - ponte per prorogare il divieto. E sarebbe pertanto il governo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 febbraio 2021 -tradal 16 febbraio? Probabilmente no , perché potrebbe arrivareun decreto - ponte perre il divieto. E sarebbe pertanto il governo ...

