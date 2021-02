Spostamenti tra Regioni rimandati: confini chiusi dopo il 15 febbraio, ipotesi apertura il 5 marzo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fermi tutti, ancora per un po'. In un limbo di potere con il passaggio di consegne a Palazzo Chigi, il divieto agli Spostamenti tra Regioni va verso una proroga al 5 marzo . L'attuale Dpcm che blocca ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fermi tutti, ancora per un po'. In un limbo di potere con il passaggio di consegne a Palazzo Chigi, il divieto aglitrava verso una proroga al 5. L'attuale Dpcm che blocca ...

