Spostamenti tra Regioni, proroga del divieto fino al 25 febbraio: c'è l'ok dal Consiglio dei ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge Covid, che proroga il blocco degli Spostamenti tra le Regioni , anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. Lo si apprende da fonti di governo a ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Via libera indeial decreto legge Covid, cheil blocco deglitra le, anche quelle gialle, dal 15 al 25. Lo si apprende da fonti di governo a ...

Agenzia_Ansa : Via libera del #Cdm alla proroga del blocco degli spostamenti tra regioni. Fino al 25 febbraio non ci si potrà spos… - Agenzia_Ansa : Potrebbe arrivare oggi, in un Consiglio dei ministri ad hoc, il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco de… - repubblica : ?? Cdm, via libera al decreto che proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni dal 15 al 25 febbraio, anche nelle zo… - themedexplorer : @cris_cersei 'E intanto l'ultimo Consiglio dei ministri del governo uscente, il Conte bis, ha prorogato fino al 25… - LiguriaOggi : Coronavirus - Spostamenti tra le regioni vietati fino al 25 febbraio -