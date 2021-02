Spostamenti tra regioni, ok da parte del Cdm: ecco cosa cambia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Poco fa, il Consiglio dei ministri ha dato l’ok al nuovo decreto legge Covid. ecco cosa cambia per gli Spostamenti tra regioni A seguito della riunione che si è tenuta poco fa, il Consiglio dei ministri ha dato il suo ok al nuovo decreto legge anti Covid. Un punto su tutti ha fatto discutere: il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Poco fa, il Consiglio dei ministri ha dato l’ok al nuovo decreto legge Covid.per glitraA seguito della riunione che si è tenuta poco fa, il Consiglio dei ministri ha dato il suo ok al nuovo decreto legge anti Covid. Un punto su tutti ha fatto discutere: il L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Via libera del #Cdm alla proroga del blocco degli spostamenti tra regioni. Fino al 25 febbraio non ci si potrà spos… - Agenzia_Ansa : Potrebbe arrivare oggi, in un Consiglio dei ministri ad hoc, il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco de… - repubblica : ?? Cdm, via libera al decreto che proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni dal 15 al 25 febbraio, anche nelle zo… - IlFriuli : Stop agli spostamenti tra regioni fino al 25 febbraio. Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge Covid… - ZenatiDavide : Stop a spostamento tra regioni fino al 25 febbraio poi deciderà il governo Draghi: Via libera dal Consiglio dei min… -