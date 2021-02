Spostamenti fra Regioni | zona gialla e arancione | stop prorogato al 5 marzo

massimo09421979 : Il blocco degli spostamenti fra Regioni sarà prorogato fino al 5 marzo - CartomanziaWap : Verso un nuovo #lockdown? :( - qui_finanza : Blocco spostamenti fra Regioni anche dopo il 15 febbraio. La probabile proroga Si va verso la proroga del blocco de… - infoitinterno : Il blocco degli spostamenti fra Regioni sarà prorogato fino al 5 marzo (di L. Matarese) - lukarighi : @danilo85252149 @Ilconservator Sta scherzando?Ricciardi urla che ci vuole un nuovo lockdown,e Boccia dice che proba… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti fra

... per voce del presidente Stefano Bonaccini, ha chiesto la conferma del blocco degli. La ... sostiene che "lo scambio di personele regioni al momento non deve essere permesso" perch "non ...Nuovo algoritmo anti - furbettiregioni vietati anche dopo il 15 febbraio. Sci riparte lunedì, ma a numero chiuso © 2021 Il MESSAGGERO C. F. e P. IVA 05629251009 CALTAGIRONE ...Positivi in discesa così come i ricoveri e la terapia intensiva. Ma continua a preoccupare la situazione di Sansepolcro, dove i contagi restano alti (una trentina in quattro giorni). Sciolto il dubbio ...Siamo nella zona verde della Toscana. Positivi in calo come i ricoveri in area Covid. Ancora allarme al Borgo. Il terzo caso dubbio non è Brasiliana ma ceppo classico ...