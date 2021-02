Sportello Clibas | nasce in Liguria il primo centro dedicato al benessere ambientale e sociale delle persone con fragilità

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Nasce in Liguria il primo centro dedicato al benessere ambientale e sociale delle persone con fragilità: da lunedì attivo i… - FarodiRoma : Nasce in Liguria il primo centro dedicato al benessere ambientale e sociale delle persone con fragilità: da lunedì… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportello Clibas

Genova24.it

Loè in grado di fornire un supporto completo sia al singolo cittadino che agli enti territoriali che ne faranno richiesta, con informazioni e indicazioni sempre aggiornate non solo ...Loè in grado di fornire un supporto completo sia al singolo cittadino che agli enti territoriali che ne faranno richiesta, con informazioni e indicazioni sempre aggiornate non solo ...