(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - Benessere psicofisico anche nelle carceri. Per il personale e per i detenuti. Oggi, presso il Circolo del Tennis nel Parcoivo del Foro Italico, è statoil Protocollo d'Intesa traS.p.A. e il Dap (). Oltre al presidente della Società Vito Cozzoli, il vice-capo del Dap, Roberto Tartaglia, il dirigente del Gruppoivo Fiamme Azzurre, Mariano Salvatore, e gli atleti Eleonora Giorgi, Clemente Russo, Annalisa Minetti e Stefano Ciallella. “Il piano Categorie vulnerabili di– ha detto Cozzoli - ha come obiettivo la promozione, attraverso la praticaiva gratuita, di un percorso di ...

TV7Benevento : Sport e Salute: firmato accordo con Dipartimento amministrazione penitenziaria... - alberti68326580 : @borghi_claudio No, grazie l’ultima volta non è andata tanto bene: salute-speranza, giustizia-bonafede, autonomie-b… - UispNazionale : #online la selezione stampa @UispNazionale : Congressi regionali Uisp; Guzzetti: “Ora un ministero della Comunità e… - ISPRA_Press : Il Presidente dell’#ISPRA Stefano #Laporta partecipa alla tavola rotonda “Il #Benessere, #Sport, #Salute e… - AbsolutelyGlam_ : RT @MFitnessM: I 5 FIT libri da leggere a febbraio - #Myfitnessmagazine -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Salute

Il resto del calcio

Le priorità della Lega non sono i ministeri ma sono risolvere i problemi della, del lavoro e ...due secoli" "Sottolineare ironizzando le svolte di questo o quel partito non credo sia uno...Moderano Valerio Piccioni - Gazzetta delloe Angelo Ricci, presidente Fiagop. 'La malattia ... in sinergia con gli interventi di attività fisica adattata, migliorano il livello digenerale,...Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - Benessere psicofisico anche nelle carceri. Per il personale e per i detenuti. Oggi, presso il Circolo del Tennis nel Parco Sportivo del Foro Italico, è stato firmato il P ...Le indagini della polizia svizzera svelano la dinamica dell’incidente in bicicletta avvenuto a Lugano che ha visto coinvolto il pilota di ...