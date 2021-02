Spia una 15enne dalla finestra di casa: la mamma ferma la sua fuga dagli agenti placcandolo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una donna ha letteralmente placcato un 19enne che poco prima guardava di nascosto sua figlia minorenne dalla finestra. Il ragazzo stava scappando dalla polizia Quando lo ha visto correre nella sua direzione, in fuga dagli agenti, senza esitazione si è avvicinata di corsa a lui e lo ha letteralmente ‘placcato’ a terra. Sta facendo il giro del web il gesto di una madre nei confronti di un 19enne sospettato di aver sbirciato dalla finestra della camera della figlia e ripreso dalla dashcam di un veicolo. La donna ha deciso di affrontare il ragazzo prendendo di petto la situazione con un placcaggio che ha lasciato tutti sbalorditi: la vicenda arriva dal Texas. Phyllis Pena è tornata a casa da un negozio intorno alle 7 del ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una donna ha letteralmente placcato un 19enne che poco prima guardava di nascosto sua figlia minorenne. Il ragazzo stava scappandopolizia Quando lo ha visto correre nella sua direzione, in, senza esitazione si è avvicinata di corsa a lui e lo ha letteralmente ‘placcato’ a terra. Sta facendo il giro del web il gesto di una madre nei confronti di un 19enne sospettato di aver sbirciatodella camera della figlia e ripresodashcam di un veicolo. La donna ha deciso di affrontare il ragazzo prendendo di petto la situazione con un placcaggio che ha lasciato tutti sbalorditi: la vicenda arriva dal Texas. Phyllis Pena è tornata ada un negozio intorno alle 7 del ...

