Spezia-Milan, Maggiore: “Gara difficile e affascinante. Cerchiamo il risultato” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giulio Maggiore, centrocampista e capitano dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan di domani sera: le ultime news Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giulio, centrocampista e capitano dello, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro ildi domani sera: le ultime news Pianeta

DiMarzio : #Milan, #Pioli: 'La parola scudetto non la sentirete fino a maggio' - PianetaMilan : #SpeziaMilan, #Maggiore: 'Gara difficile e affascinante. Cerchiamo il risultato' - Mediagol : #Spezia-#Milan, Italiano: 'I rossoneri grande gruppo, ecco come li affronteremo. Classifica? Ho la mia idea'… - sportli26181512 : Meite, buona prestazione con il Crotone: tanti i km percorsi: In avvicinamento alla partita di domani tra Spezia e… - ItalianSerieA : RT @MilanNewsit: Spezia, Italiano: 'I rigori a favore del Milan? E' una squadra che attacca tantissimo' -