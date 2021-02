Spezia-Milan, i convocati da Italiano: out tanti attaccanti, ma c’è Saponara (Di venerdì 12 febbraio 2021) La lista dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano per Spezia-Milan, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 25 giocatori per la sfida del Picco: per l’occasione, il tecnico aquilotto deve rinunciare a Farias, oltre a Mbala Nzola, Piccoli, Ferrer e Terzi, ma ritrova in gruppo Pobega e Saponara dopo il turno di squalifica. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel.Difensori: Ramos, Marchizza, Capradossi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.attaccanti: Galabinov, Gyasi, Saponara, Verde, Agudelo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) La lista dei giocatorida Vincenzoper, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 25 giocatori per la sfida del Picco: per l’occasione, il tecnico aquilotto deve rinunciare a Farias, oltre a Mbala Nzola, Piccoli, Ferrer e Terzi, ma ritrova in gruppo Pobega edopo il turno di squalifica. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel.Difensori: Ramos, Marchizza, Capradossi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.: Galabinov, Gyasi,, Verde, Agudelo. SportFace.

DiMarzio : #Milan, #Pioli: 'La parola scudetto non la sentirete fino a maggio' - tassincu : RT @MilanNewsit: Spezia, Italiano: 'I rigori a favore del Milan? E' una squadra che attacca tantissimo' - MilanPress_it : Il giocatore dello Spezia sulla partita contro il Milan ?? - atmilan1899 : Verso #Spezia-#Milan, i convocati rossoneri: out solo #Calabria per squalifica, due importanti rientri per #Pioli - Mara19713 : @alessandra345 @memole721 @scarlet47952566 La Spezia Milan ahhhh -