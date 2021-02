Specializzazioni forensi | avvocati del Centro Sud contro il decreto Tafuri | Vertenza che riguarda tutti i cittadini

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Gli ordinidelle più importanti circoscrizioni del-sud hanno impugnato, lo scorso 11 febbraio, ildel Ministero della Giustizia sulledegli, “sempre più necessarie – spiega una nota – in considerazione della enorme quantità di ramificazioni che compongono oggi il diritto”. Il Ministero, alla luce di quanto stabilito dall’organo giurisdizionale, è intervenuto sul D.M. tentando di ottemperare alle indicazioni impartite: il risultato però non è stato quello atteso. Gli ordinidi Roma, Napoli, Palermo, Frosinone, Velletri, Civitavecchia, Cassino e Viterbo, insieme all’Unione degli ordinidel Lazio, assistiti dagliAntonio Messina (di Napoli), Giorgio Leccisi (di Roma) e Massimiliano ...

WebRadio_IusLaw : “NON C’È PACE PER LE SPECIALIZZAZIONI FORENSI” – Avv. Giuseppe Gallo, Foro di Lecce - giuslavoristi : Specializzazioni Forensi, nuovo scontro sul regolamento. L'articolo del @ildubbionews ricostruisce la vicenda, seg… - Opwitter : D.M. 1 OTTOBRE 2020 N. 163 LE SPECIALIZZAZIONI FORENSI - 27 Gennaio 2021 - tax_tweet : Specializzazioni forensi, riparte lo “scontro” sul regolamento - G_Parrello : RT @OrdineAvvROMA: La Rivista @AVVOCATI_PER approfondisce con il Presidente dell'@OrdineAvvROMA, l'Avv. @avvgalletti, i motivi dell'impugna… -

Ultime Notizie dalla rete : Specializzazioni forensi

Il Denaro

Coa Roma contro leI motivi di illegittimità, l'obbligo di stipula delle convenzioni Le violazioni riscontrate Coa Roma contro le[ Torna su ], ...Guerra alle, il ritorno. Se si trattasse di un film, il titolo calzerebbe a pennello, ma la materia è ben più delicata. Si tratta del Decreto numero 163 del primo ottobre 2020, contenente ...Gli ordini forensi delle più importanti circoscrizioni del centro-sud hanno impugnato, lo scorso 11 febbraio, il decreto del Ministero della Giustizia sulle specializzazioni degli avvocati, “sempre pi ...Specializzazioni della discordia per avvocati e commercialisti. In merito a quelle forensi, entrate già in vigore, arrivano le proteste ...