Sondaggi politici: la Lega cresce con il sì di Salvini a Draghi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sembra ormai quasi certo che Matteo Salvini non sarà uno dei ministri del nascituro governo Draghi. Eppure secondo i Sondaggi di Index Research per Piazzapulita la Lega ha comunque tratto un vantaggio nel dire sì a SuperMario. Rispetto a sette giorni fa il Carroccio cresce dello 0,4% attestandosi al 24,4. L’altra metà del cielo nel centrodestra, Giorgia Meloni, invece non monetizza consensi con la sua scelta di rimanere all’opposizione: Fratelli d’Italia scende, anche se di poco, perdendo lo 0,1%, percentuale che regala a Forza Italia. Calma piatta nell’alleanza giallorossa: lo 0,2% che cede il Partito Democratico viene recuperato dal Movimento 5 Stelle. Panorama praticamente immutato anche per quanto riguarda le altre forze politiche. Azione di Carlo Calenda, secondo le rilevazioni di Piazzapulita, è ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sembra ormai quasi certo che Matteonon sarà uno dei ministri del nascituro governo. Eppure secondo idi Index Research per Piazzapulita laha comunque tratto un vantaggio nel dire sì a SuperMario. Rispetto a sette giorni fa il Carrocciodello 0,4% attestandosi al 24,4. L’altra metà del cielo nel centrodestra, Giorgia Meloni, invece non monetizza consensi con la sua scelta di rimanere all’opposizione: Fratelli d’Italia scende, anche se di poco, perdendo lo 0,1%, percentuale che regala a Forza Italia. Calma piatta nell’alleanza giallorossa: lo 0,2% che cede il Partito Democratico viene recuperato dal Movimento 5 Stelle. Panorama praticamente immutato anche per quanto riguarda le altre forze politiche. Azione di Carlo Calenda, secondo le rilevazioni di Piazzapulita, è ...

