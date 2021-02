Sondaggi politici elettorali: l’indice di fiducia verso Draghi è raddoppiato in 3 mesi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi: l’indice di fiducia verso Draghi è raddoppiato in 3 mesi Sondaggi politici elettorali – l’indice di fiducia di Mario Draghi alla vigilia della nascita del suo governo è pari 62 per cento. Il dato emerge da un Sondaggio realizzato da Euromedia Research per il quotidiano La Stampa. Draghi registra un sostegno quasi totale nel centrosinistra (94 per cento) e in particolare nel Pd (85), anche se il picco più alto è raggiunto tra gli elettori di Italia Viva. Nell’elettorato di Forza Italia Draghi raccoglie il 66 per cento dei consensi. Un dato che scende ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021)oggi:diin 3didi Marioalla vigilia della nascita del suo governo è pari 62 per cento. Il dato emerge da uno realizzato da Euromedia Research per il quotidiano La Stampa.registra un sostegno quasi totale nel centrosinistra (94 per cento) e in particolare nel Pd (85), anche se il picco più alto è raggiunto tra gli elettori di Italia Viva. Nell’elettorato di Forza Italiaraccoglie il 66 per cento dei consensi. Un dato che scende ...

tuttavia, il cambio di governo era sempre legato alla modifica di equilibri politici interni ai ...europee " è persona competente e affidabile sia sul piano del consenso popolare (se stiamo ai sondaggi)...

