Sondaggi | la maggioranza che sostiene il governo Draghi piace solo al 4% degli italiani

francifdm : @La7tv @marcotravaglio Draghi servirà da trampolino di lancio per Salvini che volerà altissimo con il suo apparente… - ST09972061 : @borghi_claudio @braveheartmmt @vicevongola @sadecesen_2016 @rdv71liber @DarioVignani @EnzoQuareEQ7 @Cmmy3 Se ne so… - rubinos099 : @chiaraped @borghi_claudio @Joker__Reloaded @braveheartmmt @DarioVignani @EnzoQuareEQ7 @Cmmy3 Pensi che non l'abbia… - rubinos099 : @vicevongola @rdv71liber @braveheartmmt @borghi_claudio @DarioVignani @EnzoQuareEQ7 @Cmmy3 Rifaccia i conti. Per o… - braveheartmmt : RT @rubinos099: @Joker__Reloaded @todorov_denis @borghi_claudio @braveheartmmt @DarioVignani @EnzoQuareEQ7 @Cmmy3 La destra, per ora, è mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi maggioranza

sull'indice di fiducia a Draghi Stando alla rilevazione l'ex governatore della BCE Draghi ...3%, non dunque unaschiacciante, a votare per far parte del nuovo governo. Per quanto ...... dal governo e da una chiaradel Parlamento svizzero. Gruppi per i diritti umani e per ... A differenza di 12 anni fa, isuggeriscono che i sostenitori anti - burqa godono di un ...Sondaggi politici oggi, brutte notizie per il nascente governo Draghi e per i partiti dell'inedita maggioranza che lo sostiene.In generale, l'immagine dell'Ue è positiva per il 50% degli europei (+10%), negativa per il 14% (-3%), neutra per il 35% (-7%). Lo dice Parlametro, il sondaggio del Parlamento europeo pubblicato oggi.