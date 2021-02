“Solo con lui” | Nicole Minetti su Instagram lancia un invito inequivocabile

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Si torna a parlare didopo un periodo distante dai riflettori. La ex consigliere regionale alla Regione Lombardia (eletta nel listino di Formigoni alle elezioni 2010) ed ex valletta di Scorie e Colorado è tornata a far parlare di sé per una interazione social con il talento della Roma e della Nazionale – attualmente fuori per infortunio – Nicolò Zaniolo. In una story sula– che ultimamente s’era data al djying – ha tirato in ballo Zaniolo in merito ad un ipotetico aperitivo assieme. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@real) Alla domanda di un fan se fosse possibile fare un aperitivo con un ...