Skeleton | Tina Hermann centra il titolo iridato ad Altenberg grazie ad una rimonta sensazionale! 12a Valentina Margaglio

(Di venerdì 12 febbraio 2021)completa unasensazionale ed entra ancor più nella leggenda dello. L’atleta classe 1992, infatti, si è laureata campionessa del mondo ad(Germania) per la sesta volta in carriera. Dopo i tre ori già conquistati nel singolo (Igls 2016, Whistler 2019 ed2020) ed i due nella gara a squadre (Winterberg 2015 e Igls 2016) la nativa di Colonia ha ritoccato nuovamente il suo palmares, vincendo anche i Campionati Mondiali 2021. Sul budello tedesco la padrona di casa ha saputo mettere in scena una risalita clamorosa. Dopo aver chiuso la prima run solamente in undicesima posizione con il tempo di 58.96, infatti, la fuoriclasse teutonica ha cambiato marcia e ha stampato i migliori crono in tutte e tre le manche rimanenti (58.02, 57.96 e 58.03) ...