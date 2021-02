Silver Vaccine Day | iniziata con gli over 80 la campagna vaccinale Toti | “Rt a cavallo dell’1”

sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Silver Vaccine Day Liguria, i primi sono Renzo Piano e la signora Silvana – FOTO E VIDEO - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Liguria, al via il Silver Vaccine Day, la campagna vaccinale degli over 80 inizia da Renzo Pia… - GenovaQuotidian : Silver Vaccine Day Liguria, i primi sono Renzo Piano e la signora Silvana – FOTO E VIDEO - LiguriaOggi : Silver Vaccine Day, vaccinato anche Renzo Piano: fatelo e ricordate ai giovani di farlo - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: [12/2-11.28] #CoronavirusLiguria SILVER VACCINE DAY: VIA ALLE VACCINAZIONI ANTI COVID PER GLI OVER 80 La diretta streamin… -

In Liguria hanno preso il via questa mattina le vaccinazioni anti - Covid per gli over 80. Il primo ad essere vaccinato alla Casa della Salute di Genova Quarto, in occasione del 'Day', è stato l'architetto genovese Renzo Piano. 'Non ho sentito niente, me lo avete fatto davvero?', ha scherzato con i medici l'archistar di 83 anni dopo aver ricevuto la prima dose ...Oggi è ilDay per la Liguria che vedrà i sui cittadini cha hanno compiuto 80 anni vaccinarsi contro il coronavirus. Per l'Asl1 la prima vaccinata è la signora Carla Pastore classe 1941Ha preso il via alla Casa della Salute di Asl3 a Genova-Quarto e in tutte le aziende sanitarie liguri il Silver Vaccine Day, per la vaccinazione dei primi 450 ...Testimonial dell’iniziativa in Asl3, l’architetto Renzo Piano, il primo ad essere vaccinato contro il Covid-19: “Mi sono vaccinato, miei cari coetanei, è il nostro turno. Fatelo anche voi, senza esita ...