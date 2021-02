Si sta testando un mix dei vaccini Pfizer-BioNTech e AstraZeneca contro il coronavirus (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: MisterTux via Pixabay)contro il coronavirus, un mix dei vaccini, già in uso ma solo separatamente, potrebbe essere efficace? Se lo sta chiedendo il Regno Unito, che ha appena dato il via ad un nuovo studio clinico che combina la somministrazione del vaccino di Pfizer-BioNTech e di quello di AstraZeneca, prima uno e poi l’altro (o viceversa). I due prodotti sono entrambi approvati e in uso anche nell’Unione europea, ma in nessun paese in maniera mixata. L’obiettivo alla base del trial appena annunciato dalle autorità inglesi è cercare di capire se la somministrazione di questi due vaccini possa essere più flessibile e dunque facilitarne la distribuzione e l’accesso per più persone. Al momento il mix dei vaccini è solo teorico e non è previsto ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: MisterTux via Pixabay)il, un mix dei, già in uso ma solo separatamente, potrebbe essere efficace? Se lo sta chiedendo il Regno Unito, che ha appena dato il via ad un nuovo studio clinico che combina la somministrazione del vaccino die di quello di, prima uno e poi l’altro (o viceversa). I due prodotti sono entrambi approvati e in uso anche nell’Unione europea, ma in nessun paese in maniera mixata. L’obiettivo alla base del trial appena annunciato dalle autorità inglesi è cercare di capire se la somministrazione di questi duepossa essere più flessibile e dunque facilitarne la distribuzione e l’accesso per più persone. Al momento il mix deiè solo teorico e non è previsto ...

