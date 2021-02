Sì al governo Draghi: su Rousseau il 59,3% vota a favore. E Di Battista lascia il M5S (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Sì del M5S al governo Draghi – a volerlo il 59,3% degli iscritti alla piattaforma Rousseau – e i 5 Stelle perdono il leader dei “duri e puri”: Alessandro di Battista lascia. Con 44.177 voti, il sì ha prevalso nella votazione online di ieri per decidere il sostegno o meno da parte del M5S all’esecutivo che il premier incaricato sta formando. Hanno votato no in 30.360 (40,7%). In totale “hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di voto”, si legge sul blog delle Stelle. Casaleggio è contento ma non si sbilancia su Draghi “Sono molto contento che anche questa volta siamo riusciti a fare sintesi della volontà del M5S con la piattaforma Rousseau, a fare esprimere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Sì del M5S al– a volerlo il 59,3% degli iscritti alla piattaforma– e i 5 Stelle perdono il leader dei “duri e puri”: Alessandro di. Con 44.177 voti, il sì ha prevalso nellazione online di ieri per decidere il sostegno o meno da parte del M5S all’esecutivo che il premier incaricato sta formando. Hannoto no in 30.360 (40,7%). In totale “hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di voto”, si legge sul blog delle Stelle. Casaleggio è contento ma non si sbilancia su“Sono molto contento che anche questa volta siamo riusciti a fare sintesi della volontà del M5S con la piattaforma, a fare esprimere ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - CarloCalenda : Il Governo #Draghi apre delle possibilità per l’Italia, ma la responsabilità della politica rimane centrale. Un cam… - lucaVdA : RT @Dario_VdA: Gasparri saluta i nuovi alleati di governo. #M5S #Draghi #NeverGiveUp #BonAppétit - tano2763 : RT @vfeltri: Tutti si chiedono quanto durerà il governo Draghi. Durerà finché il premier non si romperà i coglioni di questi partiti. -