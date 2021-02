«Sex and the City, il revival»: così sarà giustificata l’assenza di Samantha (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non una morte, una tragedia improvvisa o un sapiente gioco di trame. Samantha Jones, la cui assenza dal revival di Sex and the City è stata confermata da Hbo Max, non andrà incontro ad un destino infame. Semplicemente, verrà messa ai margini della narrazione, con la stessa naturalezza che la vita reale è solita riservare ai rapporti umani. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non una morte, una tragedia improvvisa o un sapiente gioco di trame. Samantha Jones, la cui assenza dal revival di Sex and the City è stata confermata da Hbo Max, non andrà incontro ad un destino infame. Semplicemente, verrà messa ai margini della narrazione, con la stessa naturalezza che la vita reale è solita riservare ai rapporti umani.

