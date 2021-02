Sex and the City: il destino di Samantha nel revival (Di venerdì 12 febbraio 2021) Come verrà giustificata l’assenza di Samantha nel revival di Sex and the City? Secondo un dirigente di HBO, il suo personaggio semplicemente scomparirà Lo scorso Gennaio la rete statunitense HBO aveva confermato And Just Like That…, revival di una delle serie più fashion e iconiche di sempre, Sex and the City. Fin dall’annuncio, è stato messo in chiaro che Kim Cattrall non avrebbe preso parte al progetto e che quindi avremmo dovuto fare a meno di Samatha Jones. Ma come spiegare la sua assenza? Veniamo oggi a sapere come la serie si comporterà a riguardo. Il revival non ucciderà Samantha. I fan dell’amato personaggio interpretato da Kim Cattrall possono tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato da un dirigente di HBO, infatti, pare che l’assenza di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021) Come verrà giustificata l’assenza dineldi Sex and the? Secondo un dirigente di HBO, il suo personaggio semplicemente scomparirà Lo scorso Gennaio la rete statunitense HBO aveva confermato And Just Like That…,di una delle serie più fashion e iconiche di sempre, Sex and the. Fin dall’annuncio, è stato messo in chiaro che Kim Cattrall non avrebbe preso parte al progetto e che quindi avremmo dovuto fare a meno di Samatha Jones. Ma come spiegare la sua assenza? Veniamo oggi a sapere come la serie si comporterà a riguardo. Ilnon ucciderà. I fan dell’amato personaggio interpretato da Kim Cattrall possono tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato da un dirigente di HBO, infatti, pare che l’assenza di ...

tuttoteKit : Sex and the City: il destino di Samantha nel revival #SexAndTehCity #tuttotek - VelvetMagIta : #SexandtheCity revival, #HBO sull’assenza di Samantha: “Le amicizie svaniscono e…” #VelvetMag - _Rxchlt : Sex and city será siempre mi serie favorita, te amo carrie ??? - JustGiuliaM : Eh niente sto facendo il rewatch di sex and the city - Noovyis : (Sex and the City: ecco come sarà giustificata l'assenza di Samantha nel revival) Playhitmusic - -