Sex and the City: ecco come sarà spiegata l'assenza di Samantha nella nuova serie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prima ancora che glielo chiedessero, Kim Kattrall aveva fatto sapere che non era interessata a ritrovare le sue amiche in tv. Insomma, non aveva alcuna intenzione di ritornare a vestire i gli abiti di Samantha Jones. Il personaggio di Sex and the City che l'ha resa famosa in tutto il mondo a metà degli anni 90. E ora che il proseguimento della serie cult ha il via libera, in And Just Like That – questo il titolo – la più disinibita delle quattro protagoniste non ci sarà. Già, ma come verrà spiegata l'assenza di Samantha? Nel modo meno… amichevole che ci sia. C'è chi dice no. lo ha fatto Kim Cattrall, che ha rifiutato di tornare a interpretare Samantha nel sequel di Sex and the City. Colpa della faida con Sarah Jessica

