Sex and the City: ecco come sarà giustificata l'assenza di Samantha nel revival

Il capo della HBO ha parlato del revival di Sex and the City, spiegando come sarà affrontata la tanto discussa assenza di Kim Cattrall, interprete di Samantha. Casey Bloys, capo della HBO, ha parlato del revival di Sex and the City e ha spiegato perché Samantha non ci sarà e come sarà giustificata l'assenza del personaggio interpretato da Kim Cattrall, che ha rinunciato a tornare nella serie insieme alle altre protagoniste. Esattamente un mese è trascorso da quando, tramite un breve filmato condiviso sui social, Sarah Jessica Parker e le altre protagoniste di Sex and the City annunciavano la produzione di un revival.

