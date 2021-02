Serie C | rinviata Pro Sesto-Pergolettese | cluster nel club lombardo

(Di venerdì 12 febbraio 2021)a data da destinarsi Pro, match in programma domani al Breda e valido per il girone A diC. La Lega Pro nel prendere la decisione ha preso atto dell’istanza documentale presentata dalla Proe delle prescrizioni “di cui alla comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive – Regione Lombardia – Ats Milano – Città metropolitana. Il Dipartimento ha rilevato “a seguito del riscontro di due ulteriori casi Covid dopo gli otto già rilevati la scorsa settimana la presenza diin corso di evoluzione”. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha poi commentato la possibilità che la sfida potesse terminare con una sconfitta a tavolino ai danni della Pro ...

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell'istanza documentale presentata in data 12.02.2021 dalla società Pro Sesto; – delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento d ...