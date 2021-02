Serie B, Palombi trafigge il Monza che cade in casa contro il Pisa (Di sabato 13 febbraio 2021) Colpo Pisa allo U-Power Stadium, dove i nerazzurri mettono fine alla striscia positiva del Monza che durava da nove partite. Disastrosa la partenza dei brianzoli che nel giro di 12 minuti si ritrovano sotto di due reti. Al 7? una improvvida uscita di Di Gregorio regala a Palombi, smarcato da Mazzitelli, la rete del vantaggio. Passano altri 5 minuti e la difesa di Brocchi, anche in questo frangente poco attenta, si fa sorprendere ancora da Palombi che sfrutta un preciso assist del solito Mazzitelli per battere con un preciso colpo dai 20 metri il portiere di casa. Al 64? Varnier tocca Mota Carvalho in area, per Abisso ci sono gli estremi del rigore ma Gori neutralizza la conclusione dal dischetto di Boateng e la successiva ribattuta. Nei restanti minuti da segnalare alcune spizzate di testa di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Colpoallo U-Power Stadium, dove i nerazzurri mettono fine alla striscia positiva delche durava da nove partite. Disastrosa la partenza dei brianzoli che nel giro di 12 minuti si ritrovano sotto di due reti. Al 7? una improvvida uscita di Di Gregorio regala a, smarcato da Mazzitelli, la rete del vantaggio. Passano altri 5 minuti e la difesa di Brocchi, anche in questo frangente poco attenta, si fa sorprendere ancora dache sfrutta un preciso assist del solito Mazzitelli per battere con un preciso colpo dai 20 metri il portiere di. Al 64? Varnier tocca Mota Carvalho in area, per Abisso ci sono gli estremi del rigore ma Gori neutralizza la conclusione dal dischetto di Boateng e la successiva ribattuta. Nei restanti minuti da segnalare alcune spizzate di testa di ...

