Serie B, il Monza tenta l'assalto alla vetta

Il pareggio dell'Empoli di martedì fa sorridere il Monza, che vincendo a Vicenza accorcia le distanze: sono 4 i punti di distanza dalla vetta, e i ragazzi di Brocchi continueranno a spingere per arrivare ancora più in alto. Ma prima di pensare alla classifica, testa al Pisa che stasera arriverà a Monza con la voglia di vincere.

Una vittoria sporca

Succede tutto negli ultimi 10 minuti. Dopo un primo tempo privo di reti, alla ripresa il Monza comincia a macinare gioco e le occasioni arrivano. All'82' Dany Mota porta in vantaggio i biancorossi, e 3 minuti più tardi D'Alessandro raddoppia. All'86' Lanzafame accorcia le distanze, ma negli ultimi minuti il Monza gestisce e porta a casa la vittoria. Ottima partita di Dany Mota, e anche D'Alessandro ...

